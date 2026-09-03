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Emekli ve memur maaşları için yeni tablo netleşti: İşte ağustos verisi sonrası yeni zam hesabı

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin ocak ayında alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar, ağustos enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yeniden şekillendi. TÜİK’in ağustos verisiyle ilk iki aylık enflasyon farkı netleşirken, 2027 Ocak maaş zammına ilişkin ilk tablo da ortaya çıktı. Peki memur ve memur emeklilerinin ocak ayında maaşları ne kadar artacak? Enflasyon farkı hangi seviyeye ulaştı? İşte toplu sözleşme zammı ve ağustos enflasyonu sonrası oluşan zamlı maaş hesaplamaları ve güncel maaş tablosu...

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Emekli ve memur maaşları için yeni tablo netleşti: İşte ağustos verisi sonrası yeni zam hesabı - Sayfa 1

TÜİK’in temmuz ayında açıkladığı yüzde 1,78’lik enflasyonun ardından ağustosta aylık artış yüzde 1,84 oldu. Böylece 2027 Ocak ayında yapılacak zamlar için 6 aylık enflasyon hesabında ikinci ay geride bırakıldı.

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Emekli ve memur maaşları için yeni tablo netleşti: İşte ağustos verisi sonrası yeni zam hesabı - Sayfa 2

Temmuz ve ağustos verilerinin toplamıyla iki aylık kümülatif enflasyon yüzde 3,65 seviyesine ulaştı. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri açısından iki aylık enflasyon farkı şimdiden kesinleşmiş oldu.

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Emekli ve memur maaşları için yeni tablo netleşti: İşte ağustos verisi sonrası yeni zam hesabı - Sayfa 3

Ocak ayındaki nihai zam oranının belirlenmesi için ise eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin dört aylık enflasyon verisi beklenecek.

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Emekli ve memur maaşları için yeni tablo netleşti: İşte ağustos verisi sonrası yeni zam hesabı - Sayfa 4

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAM ORANI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık gerçekleşen TÜFE oranı kadar zammı doğrudan hak ediyor.

Temmuz Enflasyonu: %1,78

Ağustos Enflasyonu: %1,84

2 Aylık Kümülatif Enflasyon (Kesinleşen Zam): %3,65

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