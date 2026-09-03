Emekli ve memur maaşları için yeni tablo netleşti: İşte ağustos verisi sonrası yeni zam hesabı

Temmuz ve ağustos verilerinin toplamıyla iki aylık kümülatif enflasyon yüzde 3,65 seviyesine ulaştı. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri açısından iki aylık enflasyon farkı şimdiden kesinleşmiş oldu.