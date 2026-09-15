Emekli ve memur maaşları için yeni zam hesabı: En düşük maaş ne kadar olacak?

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak Ocak 2027 zammı için hesaplamalar yeniden gündeme geldi. Kesin zam oranının belirlenmesi için yılın kalan aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması beklenirken, Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan yıl sonu enflasyon tahmini maaş hesaplarını değiştirdi.

Yıl sonu enflasyon beklentisinin yukarı yönlü revize edilmesiyle birlikte emekli ve memurların Ocak ayında alabileceği zam oranlarına ilişkin yeni senaryolar ortaya çıktı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarında farklı oranlarda artış yaşanması bekleniyor.

Peki emekli ve memur maaşları Ocak 2027'de ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı ve memur maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte güncellenen zam senaryolarına göre yeni maaş hesapları...