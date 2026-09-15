Emekli ve memur maaşları için yeni zam hesabı: En düşük maaş ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli ve memurun yakından takip ettiği maaş zammına ilişkin yeni senaryolar gündeme geldi. Temmuz 2026 döneminde emekli aylıkları yüzde 17,76 oranında artırılırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 13,52 zam yapıldı. Orta Vadeli Program’da (OVP) açıklanan enflasyon hedefiyle birlikte, 2027 yılı başında yapılması beklenen maaş artışlarına ilişkin hesaplamalar da güncellendi. Peki yeni zam oranlarına göre en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Taban aylıklarda kaç TL artış yaşanacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların yeni maaşları ne kadar olacak?
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak Ocak 2027 zammı için hesaplamalar yeniden gündeme geldi. Kesin zam oranının belirlenmesi için yılın kalan aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması beklenirken, Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan yıl sonu enflasyon tahmini maaş hesaplarını değiştirdi.
Yıl sonu enflasyon beklentisinin yukarı yönlü revize edilmesiyle birlikte emekli ve memurların Ocak ayında alabileceği zam oranlarına ilişkin yeni senaryolar ortaya çıktı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarında farklı oranlarda artış yaşanması bekleniyor.
Peki emekli ve memur maaşları Ocak 2027'de ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı ve memur maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte güncellenen zam senaryolarına göre yeni maaş hesapları...
Hükümet, SGK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yönelik alternatifli zam çalışmasını sürdürüyor. Hazırlanan çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması beklenirken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nden çıkan son sonuçlar zam senaryolarını da değiştirdi.
Yıl sonu enflasyon beklentisindeki değişiklikle birlikte milyonlarca emekli ve memurun Ocak 2027 maaşlarına ilişkin hesaplamalar yeniden güncellendi.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,61 olarak açıklanması, Ocak 2027 maaş zamlarına ilişkin hesaplamaları da değiştirdi. Yeni beklenti üzerinden yapılan hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 10,07, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 8,01 olarak hesaplandı.