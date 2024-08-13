Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Kritik açıklama geldi, işte 2025 Ocak zammı için 2 senaryo
Memur ve emekli zammı için belirleyici olan enflasyon verisine dair Merkez Bankası'ndan kritik açıklama geldi. Bankanın yıl sonu enflasyon tahminleriyle emekli ve memur zammı için de hespa yapılabiliyor. Ocak ayında yapılacak zam ile emekli ve memur maaşı başta olmak üzere bütün kalemlerde ödemeler artacak. Peki açıklanan tahminlere göre yeni memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte muhtemel senaryolar...
Emekli ve memur maaşı başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olan enflasyon verisinde kritik oranlar belli oldu. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı. Banka, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korurken, üst bandı ise yüzde 42 olarak açıkladı. Böylece memur ve emekli zammı için en güçlü 2 senaryo belli oldu.
TEMMUZDA EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?
Temmuz ayında 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 çıkarken SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda enflasyon artışı aldı. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmedeki artışla birlikte yüzde 19.31 oranında artış aldılar. Ocakta ise hem memurlara hem de tüm emeklileri refah payı ile birlikte yüzde 49.25 artış yapılmış ve yıllık artış yüzde 86.16'yı bulmuştu. Açıklanan temmuz enflasyonu ile birlikte 7 aylık oran ise yüzde 28.76 oldu.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 38
Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Raporda daha önce yüzde 38 olarak öngörülen 2024 yıl sonu enflasyon tahmini aynen korundu. Enflasyon tahmininin üst bandı ise yüzde 42 olarak açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonda düşüş beklediklerini de söyleyerek tahminlerini değiştirmedi.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre söz konusu yıl sonu tahminleri sonucunda emeklilerin ve memurların alabilecekleri zam oranları da hesaplanabiliyor. Yıl sonu için belirlenen yüzde 38 ve yüzde 42 oranlarına göre endeksteki değişim 6 aylık enflasyon oranlarını da veriyor.