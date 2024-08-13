Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Kritik açıklama geldi, işte 2025 Ocak zammı için 2 senaryo

TEMMUZDA EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 çıkarken SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda enflasyon artışı aldı. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmedeki artışla birlikte yüzde 19.31 oranında artış aldılar. Ocakta ise hem memurlara hem de tüm emeklileri refah payı ile birlikte yüzde 49.25 artış yapılmış ve yıllık artış yüzde 86.16'yı bulmuştu. Açıklanan temmuz enflasyonu ile birlikte 7 aylık oran ise yüzde 28.76 oldu.