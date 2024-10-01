Emekli ve memur maaşlarına ocakta ne kadar zam yapılacak? 2024'te mi yoksa 2025'te mi emekli olmalı?
Emekliler ve memurlar ocak ayında ne kadar zam alacak? 2024'te mi yoksa 2025'te mi emekli olmak daha avantajlı? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin merak edilen bu sorulara yanıt verdi.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, 2024 yılında mı yoksa 2025 yılında mı emekli olmanın daha avantajlı olduğu, ocak ayında memur ve emeklilerin ne kadar zam alacağı yönündeki sorulara şu yanıtları verdi:
"Bu durum SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini ilgilendiriyor. Onların da aslında bir emeklilik dilekçesini verdiğimiz tarih bir maaşı belirlemede kriter olmaması gerekir. Ama uzun yıllardır sistemimizde o dilekçe talep tarihi de kriter olarak belirleniyor. 2024 yılında emeklilik hakkını kazanmış birisi, 2024 yılında emekli olmadığı, emekliliğini 2025 yılına bıraktığı takdirde emekli aylığında %30 ila %35 arasında değişen bir düşüşe neden oluyor.
BU FARK NEDEN KAYNAKLANIYOR?
Ama hem orta vadeli programda, hem Merkez Bankası'nın hedeflemelerinde, hem de ekonomideki gidişata baktığımızda enflasyon hedeflenen oranda gerçekleştiği takdirde böyle bir sonuç ortaya çıkar. Daha önce de bu sonuçlar çıkmıştı. Bazı dönemler %9, %11, %15, %16 olmuştu.
Ama bu dönem çok yüksek bir rakam oldu. Bunun en önemli nedeni de 2024 Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklilerine normalde bir önceki ay gerçekleşen TÜFE oranında artış veriliyor. O oran Ocak'ta %37,57 idi. Refah payıyla birlikte %49,25'lik bir artış verildi. Bu 30 ile 35 oranındakinin neredeyse yarısı yani 15-16 puanlık fark buradan kaynaklanıyor.