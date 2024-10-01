Emekli ve memur maaşlarına ocakta ne kadar zam yapılacak? 2024'te mi yoksa 2025'te mi emekli olmalı?

"Bu durum SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini ilgilendiriyor. Onların da aslında bir emeklilik dilekçesini verdiğimiz tarih bir maaşı belirlemede kriter olmaması gerekir. Ama uzun yıllardır sistemimizde o dilekçe talep tarihi de kriter olarak belirleniyor. 2024 yılında emeklilik hakkını kazanmış birisi, 2024 yılında emekli olmadığı, emekliliğini 2025 yılına bıraktığı takdirde emekli aylığında %30 ila %35 arasında değişen bir düşüşe neden oluyor.