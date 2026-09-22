Emekli ve memur maaşlarında yeni hesap: İşte ocak zammı için 4 farklı senaryo

İŞTE DÖRT FARKLI ZAM SENARYOSU

Yıl sonu enflasyonuna yönelik farklı beklentiler, 2027 Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için dört farklı senaryonun ortaya çıkmasına neden oluyor. Enflasyon tahminlerindeki değişime bağlı olarak milyonlarca kişinin yeni yılda alacağı maaşın ne kadar artacağına ilişkin hesaplamalar da yeniden şekilleniyor.