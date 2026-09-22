Emekli ve memur maaşlarında yeni hesap: İşte ocak zammı için 4 farklı senaryo
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağına ilişkin açıklamasının ardından, 2027 Ocak maaş zammı için hesaplamalar yeniden gündeme geldi. Yıl sonu enflasyonuna yönelik dört farklı tahmine göre memur ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 6,67 ile yüzde 8,60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının ise yüzde 8,70 ile yüzde 10,67 arasında gerçekleşebileceği hesaplanıyor. İşte 2027 Ocak zammına ilişkin tüm detaylar...
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2027 Ocak ayında yapılacak maaş zammına ilişkin hesaplamaları yakından takip ediyor. Yıl sonu enflasyonuna yönelik beklentilerde yaşanan değişiklikler, yeni yılda uygulanacak zam oranlarına ilişkin hesapların da yeniden şekillenmesine neden oluyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalar da maaş zammına ilişkin hesaplamaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını ifade etti.
Bu açıklamanın ardından gözler, 2026 yıl sonu enflasyonuna ilişkin beklentilere çevrildi. Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülürken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61’e yükseldi. Enflasyon beklentilerindeki bu değişim, 2027 Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin hesaplamaların da yeniden şekillenmesine neden oldu.
İŞTE DÖRT FARKLI ZAM SENARYOSU
Yıl sonu enflasyonuna yönelik farklı beklentiler, 2027 Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için dört farklı senaryonun ortaya çıkmasına neden oluyor. Enflasyon tahminlerindeki değişime bağlı olarak milyonlarca kişinin yeni yılda alacağı maaşın ne kadar artacağına ilişkin hesaplamalar da yeniden şekilleniyor.