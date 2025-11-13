Emekli ve memur zammı ile birlikte o ödemeler de artacak: İşte tahmini zam oranları ve yeni maaşlar
Ocak ayında emekli ve memur maaşına gelen zam bir çok ödemeyi de değiştirecek. Zamları belirlemede ise enflasyon önemli olacak. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda yıl sonu için yüzde 31-33 oranlarını işaret etmesi hesaplamaları da sil baştan değiştirdi. Memurlara yapılacak artış tüm kesimlerin maaşlarına yansıtılacak. İşte tahmini zam oranları ve yeni maaşlar...
Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam, tüm sosyal ödemeler ve tazminatları da etkileyecek; 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım ödemesi artacak. Son verilere göre bu oran yüzde 20'yi aşıyor.
Merkez Bankası'nın yeni tahmini ile memur maaş artışı ne kadar olacak?
Merkez Bankası'nın yüzde 31-33 olan yıl sonu enflasyon tahmin aralığı, ocak zammının yüzde 18.7-20.5 arasında çıkabileceğini gösterdi. Yüzde 32 olan yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 19.61'lik zam oranına işaret etti.
Memur maaşlarındaki artış hangi ödemeleri etkileyecek?
Memurlara yapılacak artış sadece maaşlara değil, ek ödemelere de yansıyacak. Memur zammı ayrıca sosyal destek ödemelerinden çalışanların tazminatına kadar milyonlarca kişiye yapılacak ödemeleri etkileyecek.