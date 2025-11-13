Emekli ve memur zammı ile birlikte o ödemeler de artacak: İşte tahmini zam oranları ve yeni maaşlar

Yeni en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Halen en düşük memur maaşı 50 bin 503 lira. Sabah Gazetesi'nde yer alan tahmine göre bu aylık, yüzde 20.5 oranı ile hesaplanırsa taban aylık artışı da dahil 61 bin 407 liraya yükselecek.