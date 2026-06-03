Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte meslek meslek yeni zam hesabı

EMEKLİ VE MEMURUN 4 AYLIK ZAM ORANI NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında alacakları zam oranını şimdiden hesaplamaya başladı. Açıklanan verilere göre aylık enflasyon ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94 ve nisanda yüzde 4,18 olarak gerçekleşti. Bu doğrultuda emeklilere yansıtılacak kümülatif zam oranı şimdiden yüzde 14,64’e ulaştı.

Memur ve memur emeklileri için ise oluşan kümülatif zam farkı yüzde 10,51 seviyesinde hesaplanıyor.