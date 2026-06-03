Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte meslek meslek yeni zam hesabı
Emekli ve memur zammının kesinleşmesi için geriye sadece 2 veri kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) emekli maaşı ve memur maaşını etkileyecek olan mayıs ayı enflasyon verisini 5 Hazira'da açıklayacak. Mayıs ayı TÜFE'sinin ortaya çıkmasıyla emekli ve memura temmuz ayında yapılacak zam oranı da büyük oranda belli olacak. Şu ana kadar SSK, Bağ-Kur emeklisine yapılacak 4 aylık zam oranı yüzde 14,64 oldu. Peki ekonomistlerin yeni enflasyon tahminlerine göre emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte zam hesabı...
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı için milyonlarca kişinin gözü 5 Haziran'da açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı merak edilirken, 5 aylık enflasyon verilerine ilişkin tahminler de netleşmeye başladı.
EMEKLİ VE MEMURUN 4 AYLIK ZAM ORANI NE KADAR?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında alacakları zam oranını şimdiden hesaplamaya başladı. Açıklanan verilere göre aylık enflasyon ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94 ve nisanda yüzde 4,18 olarak gerçekleşti. Bu doğrultuda emeklilere yansıtılacak kümülatif zam oranı şimdiden yüzde 14,64’e ulaştı.
Memur ve memur emeklileri için ise oluşan kümülatif zam farkı yüzde 10,51 seviyesinde hesaplanıyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Bu oranlara göre, en düşük emekli maaşı olan 20.000 TL alan bir emeklinin aylığı 22.928 TL’ye yükselecek. 25.000 TL maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri temmuz ayında 28.660 TL’ye çıkarken, 30.000 TL maaş alan emeklilerin aylığı ise 34.392 TL seviyesine ulaşacak.
MAYIS AYI ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE KAÇ?
Öte yandan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 1,65 artacağını tahmin etti.
Ankete katılan ekonomistlerin mayısta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,65 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 aralığında yer aldı.