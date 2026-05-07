Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte yeni zam hesabı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4 Mayıs'ta nisan ayı enflasyon verisini açıkladı. Emekli zammı için 4 aylık toplam enflasyon belli olurken memur zammına yansıtılacak enflasyon farkı ortaya çıktı. Peki emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 4 aylık enflasyon verisi ne kadar oldu? İşte yeni zam hesabı...
Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin alacağı zam, nisan ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla belli olmaya başladı. Bu yıla yüzde 12.19 zamlı kök maaş ve 20 bin liraya yükseltilen en düşük emekli maaşıyla başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı ikinci artış için önemli ipucu geldi.
2026'nın ilk ikramiyesini mart ayında alan, bu ay da Kurban Bayramı ödemesini almaya hazırlanan emeklilere, yaklaşan temmuz ayında da bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bu 6 aylık verinin 4'ü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94 olarak gerçekleşmişti.
Nisan ayında da tüketici fiyat endeksi yüzde 4.18 artış gösterdi. Böylece 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 14.64 oranında zammı garantiledi. Kesin zam oranının belli olması için geriye sadece mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri kaldı.