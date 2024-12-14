Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Masada 3 farklı rakam var
Milyonlarca asgari ücretli, memur ve emeklinin gözü 2025 yılından geçerli olacak maaş zamlarında...Hem memurların hem de emeklilerin maaş zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip bulunuyor. Memur ve emekli zammını belirleyecek son bir veri kaldı.Aralık ayında enflasyonun yüzde 2 ile 3 arasında bir oranda olması bekleniyor. Peki buna göre emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Aralık ayına girilmesiyle milyonlarca çalışan ve emekliyi zam heyecanı sardı. Asgari ücretli, emekli ve memur yeni yılda alacakları zammı merakla bekliyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GÖZLER 2. TOPLANTIDA
Asgari ücret zammı Asgari ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. İlk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantıyı ise 16 Aralık Pazartesi günü yapacak.
MEMUR VE EMEKLİ İÇİN ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENİYOR
Memur ve emekli zammında ise enflasyon oranları belirleyici olacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2024'ün ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise 2025'in ilk yarısında toplu sözleşmeden gelen yüzde 6'lık zam ve enflasyon farkı alacak.