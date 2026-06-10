Emekli ve memur zammında refah payı için yasal düzenleme yolda: Gözler kritik tarihte
Milyonlarca emekli ve memur emeklisi, Temmuz ayında yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Emekliler ile memur emeklileri arasındaki oran farkını azaltmaya yönelik “refah payı” düzenlemesinin ise, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerinin ardından yapılacak toplantıda netleşmesi bekleniyor.
En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasının ardından, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranlarıyla birlikte ek bir artış yapılıp yapılmayacağı netleşecek. Bu artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
Ayrıca “refah payı” verilip verilmeyeceği konusu, TÜİK’in enflasyon verileri açıklandıktan sonra yapılacak toplantıda değerlendirilecek.
En düşük emekli taban aylığının artırılması için kanuni düzenleme yapılması gerekiyor. TBMM’de son yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı SSK ve Bağkur’lular için 1 Ocak 2026 itibarıyla 20 bin TL olarak belirlenmişti.