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  4. Emekli ve memur zammında refah payı için yasal düzenleme yolda: Gözler kritik tarihte

Emekli ve memur zammında refah payı için yasal düzenleme yolda: Gözler kritik tarihte

Milyonlarca emekli ve memur emeklisi, Temmuz ayında yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Emekliler ile memur emeklileri arasındaki oran farkını azaltmaya yönelik “refah payı” düzenlemesinin ise, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerinin ardından yapılacak toplantıda netleşmesi bekleniyor.

Emekli ve memur zammında refah payı için yasal düzenleme yolda: Gözler kritik tarihte - Sayfa 1

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasının ardından, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranlarıyla birlikte ek bir artış yapılıp yapılmayacağı netleşecek. Bu artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. 

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Emekli ve memur zammında refah payı için yasal düzenleme yolda: Gözler kritik tarihte - Sayfa 2

Ayrıca “refah payı” verilip verilmeyeceği konusu, TÜİK’in enflasyon verileri açıklandıktan sonra yapılacak toplantıda değerlendirilecek.

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Emekli ve memur zammında refah payı için yasal düzenleme yolda: Gözler kritik tarihte - Sayfa 3

En düşük emekli taban aylığının artırılması için kanuni düzenleme yapılması gerekiyor. TBMM’de son yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı SSK ve Bağkur’lular için 1 Ocak 2026 itibarıyla 20 bin TL olarak belirlenmişti.

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Emekli ve memur zammında refah payı için yasal düzenleme yolda: Gözler kritik tarihte - Sayfa 4

En düşük emekli aylığına temmuz ayında yapılacak zam düzenlemesi için 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayıyla birlikte ortaya çıkacak olan ilk 6 aylık enflasyon oranı beklenecek.

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