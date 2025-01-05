Emekli ve memura ek zam gündemde mi? Uzman isimden olumlu yanıt...

Bu artışla en düşük emekli maaşı ise kök maaş üzerinden bir düzenleme yapılmazsa, bu maaşı 10.383 TL ve altında olanlar için değişmemiş olacak ve 12 bin 500 TL'de kalacak.

Peki, emekli ve memurlar için ek zam gündemde mi? Refah payı ile ilave bir zam olacak mı?