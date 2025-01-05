Emekli ve memura ek zam gündemde mi? Uzman isimden olumlu yanıt...
Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından emekli ve memurların ocak zamları belli oldu. Peki, emekli, memur ve memur emeklileri için ek zam, refah payı gündemde mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Konunun uzmanı ek bir artışın gündemde olabileceğini söyleyerek rakam verdi...
TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 2025 ocak ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15.75, memur ve memur emeklisi ise yüzde 11,54 oranında zamlı maaş alacak.
Bu artışla en düşük emekli maaşı ise kök maaş üzerinden bir düzenleme yapılmazsa, bu maaşı 10.383 TL ve altında olanlar için değişmemiş olacak ve 12 bin 500 TL'de kalacak.
Peki, emekli ve memurlar için ek zam gündemde mi? Refah payı ile ilave bir zam olacak mı?
Konunun uzmanı ihtimalleri değerlendirdi. Konuyu köşesine taşıyan Akşam gazetesi yazarı, sosyal güvenlik uzmanı Okan Güray Bülbül, "Geçtiğimiz yıl ocak ve temmuz aylarındaki enflasyon ve zam oranlarına bakıldığında ocakta görevdeki memur ve memur emeklileri için yüzde 49.25, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 37.57 oranında zam oranı oluşmuştu. Ancak 7495 sayılı Kanunla tüm emekliler ve görevdeki memurlar için zam oranı yüzde 49.25'e yükseltilmişti" dedi.
Bülbül, şöyle devam etti:
"Temmuz ayında ise bu kez SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 24.73, görevdeki memurlar ile memur emeklileri için ise yüzde 19.31 oranında zam ortaya çıkmıştı. Ancak bu kez memur ve memur emeklileri için 5 puanlık fark kapatılmamıştı. Şimdi görevdeki memur ve memur emeklileri 4.2 puanlık zam farkının kapatılmasını bekliyor. Bu çerçevede tüm emekliler ve görevdeki memurlar için zam oranının refah payı ile birlikte yüzde 20 ya da yüzde 25'e tamamlanması gündeme gelebilir.