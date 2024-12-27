Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni rakamlar..
2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret açıklandı. Gözler emekli ve memur zammına çevrildi. Peki memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre yeni yılda memur ve memur emeklilerine yüzde 12-13 civarında, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine de yüzde 16-17 civarında zam yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
12 bin 500 liralık emekli aylığına yapılacak zammın da bin 500 ile 2 bin lira arasında olacağı kulislerde konuşuluyor.
ZAM NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Memur ve emeklilerin yeni yılda alacağı zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisinin ardından netleşecek.
TÜİK bu yılın temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde tüketici enflasyonunu yüzde 14.57 olarak hesapladı. Aralık ayı enflasyonunun yüzde 2-3 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda ikinci 6 aylık dönemde TÜFE yüzde 16.86 ile yüzde 17.44 aralığında oluşacak ve maaş zamları da bu oran üzerinden hesaplanacak.