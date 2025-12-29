Emekli ve memurlar aralık enflasyonuna kilitlendi: İşte masadaki 3 zam senaryosu
Asgari ücret artışının açıklanmasının ardından, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaş zamları gündemin ilk sırasına yerleşti. Aralık ayı enflasyon verisinin duyurulmasıyla birlikte, 2025 yılına ilişkin emekli ve memur maaş artış oranları da kesinleşmiş olacak. İşte zam hesaplamalarında dikkate alınacak enflasyon farkı, toplu sözleşme artışı ve olası ek düzenlemelere ilişkin tüm ayrıntılar..
Yılın ikinci yarısına ait enflasyon verileri temmuzdan kasıma kadar sırasıyla yüzde 2,06, yüzde 2,04, yüzde 3,23, yüzde 2,55 ve yüzde 0,87 olarak kaydedildi. Bu beş aylık verinin ardından yıllık enflasyon oranı yüzde 31,07 seviyesinde oluşurken, buna bağlı olarak maaş artış oranı da yüzde 11,21 olarak kesinleşti. Gözler şimdi, 5 Ocak’ta açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verisine çevrildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıl sonu enflasyonu için yüzde 30 seviyesine işaret ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bu oranın yüzde 31 olacağını ifade etti. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,16 olarak kayda geçti.
Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde 2025 yılı enflasyon oranının yaklaşık yüzde 31,25 düzeyinde oluşması bekleniyor. Böyle bir senaryoda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 12,49 oranında zam gündeme gelecek. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 7,13’lük enflasyon farkı da eklendiğinde yüzde 18,9 seviyesinde şekillenecek.
SSK VE BAĞKUR ZAMLARI NE OLACAK?
6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak olan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, 2025 yılının ilk yarısında yüzde 15,57 oranında zam yapılmıştı. 5 aylık enflasyon verisine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacak. Sabah'ın haberine göre bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.