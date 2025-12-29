Emekli ve memurlar aralık enflasyonuna kilitlendi: İşte masadaki 3 zam senaryosu

SSK VE BAĞKUR ZAMLARI NE OLACAK?

6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak olan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, 2025 yılının ilk yarısında yüzde 15,57 oranında zam yapılmıştı. 5 aylık enflasyon verisine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacak. Sabah'ın haberine göre bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.