Emekli ve memurların Ocak 2027 zam hesabı: Yeni zamlı maaş tablosu belli oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027’de alacağı zam, Temmuz-Aralık 2026 döneminde gerçekleşecek 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Bu nedenle yıl sonuna kadar açıklanacak enflasyon verileri, emekli maaşlarına yapılacak artışın hesaplanmasında belirleyici olacak.