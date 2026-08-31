Emekli ve memurların Ocak 2027 zam hesabı: Yeni zamlı maaş tablosu belli oldu
Milyonlarca emekli ve memurun Ocak 2027 maaş zammı için hesaplama süreci başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışında 2026’nın ikinci yarısında gerçekleşecek 6 aylık enflasyon belirleyici olurken, memur ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme artışına ek olarak oluşacak enflasyon farkına göre şekillenecek. En düşük emekli aylığının yeni tutarı ise açıklanacak enflasyon rakamları ve yapılması muhtemel yasal düzenlemeyle netleşecek.
Ocak 2027’de memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam, 2026’nın ikinci yarısında açıklanacak enflasyon rakamlarıyla kesinleşecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28’e yükseltmesiyle birlikte, memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için olası zam oranlarına ilişkin hesaplamalar da gündeme geldi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027’de alacağı zam, Temmuz-Aralık 2026 döneminde gerçekleşecek 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Bu nedenle yıl sonuna kadar açıklanacak enflasyon verileri, emekli maaşlarına yapılacak artışın hesaplanmasında belirleyici olacak.
TOPLU SÖZLEŞME KAPSAMINDA YÜZDE 5 ZAM
Memur ve memur emeklileri için 2027’nin ilk 6 ayında toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 zam uygulanacak. Ancak enflasyon belirlenen eşiği aşarsa bu orana enflasyon farkı da eklenecek.