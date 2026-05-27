Emekli ve memurun maaşı netleşiyor: İşte masadaki 3 farklı zam oranı hesaplaması
Milyonlarca emeklinin gözü 5 Haziran’da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK’in yayımlayacağı mayıs ayı enflasyon rakamıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı büyük ölçüde netleşecek. İşte kuruşu kuruşuna Emekli ve memurun yeni maaş tablosu...
Emekli maaşlarına yapılacak temmuz zammı için kritik süreç başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı yeni enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranı şekillenmeye başlayacak. Vatandaşlar ise “En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?” sorusuna yanıt arıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bu ay Kurban Bayramı dolayısıyla 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.
Aylık TÜFE nisan ayında yüzde 4,18 olarak açıklandı. Ocak enflasyonu yüzde 4,84, şubat enflasyonu yüzde 2,96, mart enflasyonu yüzde 1,94 olarak gerçekleşti.
4 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?
SSK, BAĞKUR emeklileri için belirlenecek tutar toplam enflasyon göre açıklanacak. Şu ana kadar açıklanan enflasyon rakamlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 zam oluştu. 4 aylık zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 22.928 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-Kur emeklisi temmuz ayında 28 bin 660 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 34.392 TL'ye çıkacak.