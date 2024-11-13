Emekli Yargıtay üyesi maaş zamları için dava açmıştı! TÜİK’ten savunma geldi
Eski Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz emekli maaşının enflasyon verileri nedeniyle düştüğü gerekçesiyle TÜİK’e dava açmıştı. Kurum mahkemeye savunma verdi. Zamları biz yapmıyoruz diyen TÜİK yetkilileri enflasyonu hesaplama verilerini mahkemeye göndermedi.
Eski Yargıtay Üyesi ‘geçinemiyorum’ demiş, TÜİK ile davalık olmuştu. Eski Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz, “Emekli olduğum dönemde aldığım emekli maaşı ile yaklaşık 60 gram altın alıyordum. Bugünkü aldığım emekli maaşıyla ise 25 gram altın alabilmekteyim” dedi ve TÜİK’ten, kendisine ocak haziran dönemine ait enflasyon verisini yeniden hesaplayıp göndermesini istemişti.
Ama o yanıt yerine beklemediği bir yanıt geldi. Çilesiz, TÜİK’in verileri göndermediğini söylemişti.
Emekli maaş zammı düşük kaldığı için TÜİK’e dava açtı
Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, TÜİK’in verileri baz alınarak yapılan emekli aylığı zamlarının enflasyon karşısında düşük kaldığını ve haliyle kendi emekli maaşının da eridiğini belirterek TÜİK hakkında dava açtı.