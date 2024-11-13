Emekli Yargıtay üyesi maaş zamları için dava açmıştı! TÜİK’ten savunma geldi

Eski Yargıtay Üyesi ‘geçinemiyorum’ demiş, TÜİK ile davalık olmuştu. Eski Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz, “Emekli olduğum dönemde aldığım emekli maaşı ile yaklaşık 60 gram altın alıyordum. Bugünkü aldığım emekli maaşıyla ise 25 gram altın alabilmekteyim” dedi ve TÜİK’ten, kendisine ocak haziran dönemine ait enflasyon verisini yeniden hesaplayıp göndermesini istemişti.