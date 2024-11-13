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  4. Emekli Yargıtay üyesi maaş zamları için dava açmıştı! TÜİK’ten savunma geldi

Emekli Yargıtay üyesi maaş zamları için dava açmıştı! TÜİK’ten savunma geldi

Eski Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz emekli maaşının enflasyon verileri nedeniyle düştüğü gerekçesiyle TÜİK’e dava açmıştı. Kurum mahkemeye savunma verdi. Zamları biz yapmıyoruz diyen TÜİK yetkilileri enflasyonu hesaplama verilerini mahkemeye göndermedi.

Emekli Yargıtay üyesi maaş zamları için dava açmıştı! TÜİK’ten savunma geldi - Sayfa 1

Eski Yargıtay Üyesi ‘geçinemiyorum’ demiş, TÜİK ile davalık olmuştu. Eski Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz, “Emekli olduğum dönemde aldığım emekli maaşı ile yaklaşık 60 gram altın alıyordum. Bugünkü aldığım emekli maaşıyla ise 25 gram altın alabilmekteyim” dedi ve TÜİK’ten, kendisine ocak haziran dönemine ait enflasyon verisini yeniden hesaplayıp göndermesini istemişti. 

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Emekli Yargıtay üyesi maaş zamları için dava açmıştı! TÜİK’ten savunma geldi - Sayfa 2

Ama o yanıt yerine beklemediği bir yanıt geldi. Çilesiz, TÜİK’in verileri göndermediğini söylemişti.

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Emekli Yargıtay üyesi maaş zamları için dava açmıştı! TÜİK’ten savunma geldi - Sayfa 3

Emekli maaş zammı düşük kaldığı için TÜİK’e dava açtı

Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, TÜİK’in verileri baz alınarak yapılan emekli aylığı zamlarının enflasyon karşısında düşük kaldığını ve haliyle kendi emekli maaşının da eridiğini belirterek TÜİK hakkında dava açtı. 

 

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Emekli Yargıtay üyesi maaş zamları için dava açmıştı! TÜİK’ten savunma geldi - Sayfa 4

Seyfettin Çilesiz’in davasına Tüm Emekliler Derneği de dahil oldu.

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