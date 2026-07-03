Emekli zammı bugün netleşiyor: Ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammında belirleyici oran bugün açıklanacak. İlk 5 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da şekillenmeye başladı. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyonuna ilişkin tahminleri de ortaya çıkarken, emekli maaşlarına yapılacak artış merak konusu oldu. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ise en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte emekli zammı tablosuna ilişkin son beklentiler…