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  4. Emekli zammı için geri sayım başladı: İşte masadaki iki güçlü zam senaryosu

Emekli zammı için geri sayım başladı: İşte masadaki iki güçlü zam senaryosu

Milyonlarca emekli, Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranını yakından takip ediyor. Yılın ikinci artışı için geri sayım sürerken, TBMM’de taban aylık düzenlemesine ilişkin hazırlıklar da gündeme geldi. Zam oranına dair masadaki seçenekler netleşmeye başlarken, ayrıntılar merak konusu oldu.

Emekli zammı için geri sayım başladı: İşte masadaki iki güçlü zam senaryosu - Sayfa 1

Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur emeklileri, zam oranının açıklanacağı 3 Temmuz tarihine odaklanmış durumda. Zam oranına ilişkin beklentiler netleşirken, kök aylıklarda düzenleme yapılmasına yönelik TBMM’de hazırlıkların başladığı belirtiliyor.

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Emekli zammı için geri sayım başladı: İşte masadaki iki güçlü zam senaryosu - Sayfa 2

KESİNLEŞEN ZAM ORANI NE?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 16,60’a yükseldi. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 16,60’lık zammı şimdiden hak etmiş oldu. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı da söz konusu 5 aylık enflasyon oranına göre 23.322 TL seviyesine ulaştı.

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Emekli zammı için geri sayım başladı: İşte masadaki iki güçlü zam senaryosu - Sayfa 3

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5,05’lik enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 12,41 oranında zammı şimdiden garantilemiş oldu.

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Emekli zammı için geri sayım başladı: İşte masadaki iki güçlü zam senaryosu - Sayfa 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN HAZIRLIK BAŞLADI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ve 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23 bin 500 lira civarına yükseltilmesini öngören düzenleme için hazırlıklara başladı.

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