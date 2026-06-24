Emekli zammı için geri sayım başladı: İşte masadaki iki güçlü zam senaryosu
Milyonlarca emekli, Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranını yakından takip ediyor. Yılın ikinci artışı için geri sayım sürerken, TBMM’de taban aylık düzenlemesine ilişkin hazırlıklar da gündeme geldi. Zam oranına dair masadaki seçenekler netleşmeye başlarken, ayrıntılar merak konusu oldu.
Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur emeklileri, zam oranının açıklanacağı 3 Temmuz tarihine odaklanmış durumda. Zam oranına ilişkin beklentiler netleşirken, kök aylıklarda düzenleme yapılmasına yönelik TBMM’de hazırlıkların başladığı belirtiliyor.
KESİNLEŞEN ZAM ORANI NE?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 16,60’a yükseldi. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 16,60’lık zammı şimdiden hak etmiş oldu. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı da söz konusu 5 aylık enflasyon oranına göre 23.322 TL seviyesine ulaştı.
Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5,05’lik enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 12,41 oranında zammı şimdiden garantilemiş oldu.