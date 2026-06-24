Emekli zammı için geri sayım başladı: İşte masadaki iki güçlü zam senaryosu

KESİNLEŞEN ZAM ORANI NE?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 16,60’a yükseldi. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 16,60’lık zammı şimdiden hak etmiş oldu. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı da söz konusu 5 aylık enflasyon oranına göre 23.322 TL seviyesine ulaştı.