Emekli zammı ile maaş dilimi değişti! Üst limite geçen promosyon farkı alabilecek

Maaş dilimi değişti, promosyonda kademe yükseldi

Bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında, kendileriyle 3 yıllık sözleşme imzalayan emekli müşterilerine promosyon veriyor. Buna göre, 10 bin lira-14 bin 999 lira arası maaş alanlara 8 bin lira, 15 bin lira-19 bin 999 lira arası alanlara 10 bin lira, 20 bin lira ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin lira ödeniyor.