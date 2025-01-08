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  4. Emekli zammı ile maaş dilimi değişti! Üst limite geçen promosyon farkı alabilecek

Emekli zammı ile maaş dilimi değişti! Üst limite geçen promosyon farkı alabilecek

Enflasyonun açıklanmasıyla SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin zam oranı belli oldu. En düşük emekli maaşının açıklanmasıyla gözler bankaların emekli promosyonlarına çevrildi. Zamların ardından maaş dilimlerinde bir üst seviyeye geçen emekliler promosyon farkı için bankaya başvuru yapabiliyor. Peki, Banka nasıl değiştirilir? En yüksek promosyon hangi bankada? İşte detaylar…

Emekli zammı ile maaş dilimi değişti! Üst limite geçen promosyon farkı alabilecek - Sayfa 1

TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasıyla emeklinin maaş zammı belli oldu. SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin ardından en düşük emekli maaşının da güncellenmesi gözleri emekli banka promosyonuna çevirdi.

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Emekli zammı ile maaş dilimi değişti! Üst limite geçen promosyon farkı alabilecek - Sayfa 2

Maaşlara gelen yeni zamla birlikte, promosyonda bir üst seviyeye geçen emekliler, aradaki fark için bankaya başvurabiliyor.

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Emekli zammı ile maaş dilimi değişti! Üst limite geçen promosyon farkı alabilecek - Sayfa 3

Maaş dilimi değişti, promosyonda kademe yükseldi

Bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında, kendileriyle 3 yıllık sözleşme imzalayan emekli müşterilerine promosyon veriyor. Buna göre, 10 bin lira-14 bin 999 lira arası maaş alanlara 8 bin lira, 15 bin lira-19 bin 999 lira arası alanlara 10 bin lira, 20 bin lira ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin lira ödeniyor.

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Emekli zammı ile maaş dilimi değişti! Üst limite geçen promosyon farkı alabilecek - Sayfa 4

Özel bankalar emekli yarışında!

Diğer yandan özel bankalar daha çok emekli müşteriye ulaşmak için promosyon tutarını ek ödemeler ve yan faydalarla yükseltiyor. Güncel kampanyalarla en yüksek promosyon tutarı 21 bin liraya kadar çıkıyor.

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