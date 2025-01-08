Emekli zammı ile maaş dilimi değişti! Üst limite geçen promosyon farkı alabilecek
Enflasyonun açıklanmasıyla SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin zam oranı belli oldu. En düşük emekli maaşının açıklanmasıyla gözler bankaların emekli promosyonlarına çevrildi. Zamların ardından maaş dilimlerinde bir üst seviyeye geçen emekliler promosyon farkı için bankaya başvuru yapabiliyor. Peki, Banka nasıl değiştirilir? En yüksek promosyon hangi bankada? İşte detaylar…
TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasıyla emeklinin maaş zammı belli oldu. SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin ardından en düşük emekli maaşının da güncellenmesi gözleri emekli banka promosyonuna çevirdi.
Maaşlara gelen yeni zamla birlikte, promosyonda bir üst seviyeye geçen emekliler, aradaki fark için bankaya başvurabiliyor.
Maaş dilimi değişti, promosyonda kademe yükseldi
Bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında, kendileriyle 3 yıllık sözleşme imzalayan emekli müşterilerine promosyon veriyor. Buna göre, 10 bin lira-14 bin 999 lira arası maaş alanlara 8 bin lira, 15 bin lira-19 bin 999 lira arası alanlara 10 bin lira, 20 bin lira ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin lira ödeniyor.