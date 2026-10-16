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Emekli zammı ne kadar olacak? Merkez Bankası anketinde zam oranı belli oldu

Milyonlarca memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2027 yılının ocak ayında yapılacak maaş artışlarını bekliyor. Merkez Bankası’nın piyasa beklentileri doğrultusunda yapılan hesaplamalar, yeni yılın ilk ayında uygulanacak zam oranlarına ilişkin tahminleri gündeme taşıdı.

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Emekli zammı ne kadar olacak? Merkez Bankası anketinde zam oranı belli oldu - Sayfa 1

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin hesaplamalar sürüyor. Yılın ikinci yarısının ilk üç ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekliler için yüzde 5,56’lık zam oranı oluştu.

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Emekli zammı ne kadar olacak? Merkez Bankası anketinde zam oranı belli oldu - Sayfa 2

Yıl sonuna kadar açıklanacak ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri ise nihai zam oranının belirlenmesinde etkili olacak.

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Emekli zammı ne kadar olacak? Merkez Bankası anketinde zam oranı belli oldu - Sayfa 3

TÜİK’in açıkladığı verilere göre temmuz, ağustos ve eylül aylarında tüketici fiyatları toplamda yüzde 5,56 arttı. Emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı, yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyonun tamamlanmasıyla netleşecek.

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Emekli zammı ne kadar olacak? Merkez Bankası anketinde zam oranı belli oldu - Sayfa 4

Emekliler için ilk üç aylık enflasyon farkı ortaya çıkarken, yılın son çeyreğine ilişkin beklentiler de zam hesabına dahil edilmeye başlandı.

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