Emekli zammı ne kadar olacak? Merkez Bankası anketinde zam oranı belli oldu
Milyonlarca memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2027 yılının ocak ayında yapılacak maaş artışlarını bekliyor. Merkez Bankası’nın piyasa beklentileri doğrultusunda yapılan hesaplamalar, yeni yılın ilk ayında uygulanacak zam oranlarına ilişkin tahminleri gündeme taşıdı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin hesaplamalar sürüyor. Yılın ikinci yarısının ilk üç ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekliler için yüzde 5,56’lık zam oranı oluştu.
Yıl sonuna kadar açıklanacak ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri ise nihai zam oranının belirlenmesinde etkili olacak.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre temmuz, ağustos ve eylül aylarında tüketici fiyatları toplamda yüzde 5,56 arttı. Emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı, yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyonun tamamlanmasıyla netleşecek.