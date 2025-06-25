Emekli zammına sayılı günler kala Ankara'da kulislerde hangi oran konuşuluyor? Seyyanen zam var mı?
Milyonlarca memur ve emekli için maaş zammına artık sayılı günler kaldı. Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve emekli zammı da kesinleşmiş olacak. Peki memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Ankara kulislerinde en düşük emekli maaşı için hangi rakam konuşuluyor? Seyyanen zam ve refah payı verilecek mi? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, merak edilen sorulara yanıt verdi.
"Sadece ülkemiz içinde değil Uluslararası Küresel Emeklilik Endeksine bile şöyle bir göz ucuyla bakıldığında, emeklilerimizin durumunun hiç de iç açıcı durumda olmadığı açıkça görülmektedir. Hayat pahalılığı karşısında oldukça zorlanan 16 milyonu aşkın emeklinin gözü kulağı temmuz ayında yapılacak maaş güncellemesinde" diyen SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında bugün temmuz zammı kulislerini ve zam beklentisini yazdı.
İşte Karakaş'ın milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren yazısı..
"Yasal olarak yapılması zorunlu maaş zammına ilave olarak hükûmetin iyileştirme amaçlı seyyanen zam ya da refah payı verip vermeyeceği en büyük merak konusu.
SGK mevzuatı gereğince emeklilerin gelir ve aylıklarının, her yılın ocak ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki 6 aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı (TÜFE) kadar artırılarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme şekli hem kendi çalışmalarından dolayı maaş alan emekliler hem de ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanmış olan aylık ve gelirler için de geçerli bulunmaktadır.