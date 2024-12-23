Emekli zammında hesaplar yapıldı! İşte enflasyon beklentilerine göre muhtemel maaş tablosu

SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin yılın ilk yarısı için alacakları zam ortaya çıkacak

TÜİK tarafından 3 Ocak tarihinde açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından belirlenecek olan emekli maaşları zam oranı ile ilgili tahminler oluşmaya başladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, “Yüzde 46'lık bir enflasyon açıklandığında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 17,05 oranında bir maaş zammı alacaklardır” dedi.