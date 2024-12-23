Emekli zammında hesaplar yapıldı! İşte enflasyon beklentilerine göre muhtemel maaş tablosu
Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Son enflasyon verisi beklenirken Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel enflasyon beklentilerine göre maaş hesabını yaptı. İşte emeklinin ocak zammı ile ortaya çıkacak muhtemel maaş tablosu…
Emekli maaş zammı için son aralık ayı enflasyon verisi ocak ayında açıklanacak. 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda emekliye zam verilecek. Şu ana kadar 5 aylık veri belli oldu. Enflasyon beklentilerine göre muhtemel zam tabloları oluştu.
Uzmanı emekli zam oranında en güçlü ihtimali açıkladı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, piyasada yüzde 46 oranında enflasyon beklendiğini ifade ederek zam oranının 17,05 düzeyinde olacağını tahmin ettiğini söyledi.
Artış oranı için son enflasyon verisi açıklanacak
Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca emekli, belirlenecek maaş zammını beklemeye başladı. Temmuz ayında emekli maaşlarının 12 bin 500 TL'ye sabitlenmesinin ardından gözler 6 aylık enflasyon verilerine çevrildi.
SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin yılın ilk yarısı için alacakları zam ortaya çıkacak
TÜİK tarafından 3 Ocak tarihinde açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından belirlenecek olan emekli maaşları zam oranı ile ilgili tahminler oluşmaya başladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, “Yüzde 46'lık bir enflasyon açıklandığında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 17,05 oranında bir maaş zammı alacaklardır” dedi.