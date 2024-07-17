Emekli zammında kök maaş çıkmazı! SGK uzmanından ilginç açıklama: 'Prim ödeyeni cezalandırıyoruz'
Milyonlarca emeklinin merak ettiği düzenleme kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerinin ardından en düşük emekli maaşına yapılacak zam düzenlemesi Meclis'e sunuldu. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükselmiş oldu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yeni düzenlemeye yönelik dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekli ve memurlara yapılacak belirlendi.
SGK ve Bağkur emeklileri yüzde 24.73, memur emeklileri ise yüzde 19.31'lik zam yapıldı. En düşük emekli maaşına yapılacak zam ise merak ediliyordu. İktidar, en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL'ye yükseltti.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan en düşük emekli zammı düzenlemesi ve vergi paketine yönelik TGRT Haber ekranlarında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Kök maaşla ilgili "prim ödeyeni cezalandırıyoruz" diyen Karakaş'ın açıklamaları şöyle: