Emekli zammında kök maaş çıkmazı! SGK uzmanından ilginç açıklama: 'Prim ödeyeni cezalandırıyoruz'

SGK ve Bağkur emeklileri yüzde 24.73, memur emeklileri ise yüzde 19.31'lik zam yapıldı. En düşük emekli maaşına yapılacak zam ise merak ediliyordu. İktidar, en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL'ye yükseltti.