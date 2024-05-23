Emekli zammında yeni hesap: İşte masadaki 3 farklı formüle göre en düşük emekli maaşı için rakamlar

Milyonlarca emekli dört gözle Temmuz zammını bekliyor. 6 aylık enflasyon beklentilerine göre emekliye Temmuz'da yüzde 25 oranında zam yapılması bekleniyor. Ancak kulislerde emeklinin alım gücünü artırmak için masada 2 farklı formül daha bulunduğu konuşuluyor. Bunlardan biri yüzde 5'lik refah artışı ile zammın yüzde 30'a yükseltilmesi, ikincisi ise zammın yıllık enflasyon tahminine göre yani yüzde 38 civarında yapılması. Peki bu durumlarda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?