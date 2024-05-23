Emekli zammında yeni hesap: İşte masadaki 3 farklı formüle göre en düşük emekli maaşı için rakamlar
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. 6 aylık enflasyon beklentilerine göre emekliye Temmuz'da yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Ancak emeklinin alım gücünü artırmak için masada 2 farklı formülün daha bulunduğu kulislerde konuşuluyor. Peki 3 farklı formüle göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte rakamlar...
Milyonlarca emekli dört gözle Temmuz zammını bekliyor. 6 aylık enflasyon beklentilerine göre emekliye Temmuz'da yüzde 25 oranında zam yapılması bekleniyor. Ancak kulislerde emeklinin alım gücünü artırmak için masada 2 farklı formül daha bulunduğu konuşuluyor. Bunlardan biri yüzde 5'lik refah artışı ile zammın yüzde 30'a yükseltilmesi, ikincisi ise zammın yıllık enflasyon tahminine göre yani yüzde 38 civarında yapılması. Peki bu durumlarda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin zam tarihi yaklaşıyor. Temmuz ayında maaşları artacak olan emekliler için enflasyon verileri kritik bir öneme sahip bulunuyor. Enflasyon rakamları emekli zammında belirleyici olacak.
6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAM
4 aylık enflasyon verilerine göre emekliler yüzde 18,70'lik zammı şimdiden cebe koydu. Kesin zam oranı ise Mayıs ve Haziran ayı enflasyonlarının açıklanmasıyla netleşecek. Enflasyon tahminlerine göre emekliye yüzde 25 oranında zam yapılması bekleniyor.
YÜZDE 5'LİK REFAH ARTIŞI
Kulislerde Hükümetin emeklilerin refahını artırmak için yeni formüller üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Emekli zammı için farklı hesaplamalar yapılıyor. Bunlardan biri yüzde 25'lik emekli zammına yüzde 5 oranında refah artışı yapılarak zammın yüzde 30'lara yükseltilmesi...