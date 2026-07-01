Emekli zammında yeni hesap: Temmuzda ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammına ilişkin 2026 yılı için yeni hesaplama gündeme geldi. 3 Temmuz Cuma günü SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz–Ocak 2026 döneminde alacağı zam oranı netleşecek. Şu ana kadar milyonlarca emekli için yüzde 16,60’lık artış kesinleşmiş görünüyor. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 1,04 seviyesinde. Bu tahminlere göre emekli maaşlarında oluşacak yeni tutarlar merak konusu olurken, zam tablosu da ortaya çıktı.
Emekli zammında belirleyici oran için geri sayım başladı. İlk 5 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da şekillenmeye başladı. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyonuna ilişkin tahminleri de ortaya çıkarken, emekli maaşlarına yapılacak artış merak konusu oldu. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ise en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte emekli zammı tablosuna ilişkin son beklentiler…
ŞU ANA KADAR KESİNLEŞEN ZAM ORANI NE?
Aylık enflasyon verileri ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 ve mayısta yüzde 1,71 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,61 oranında zam kesinleşmiş oldu.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?
AA Finans’ın, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 3 Temmuz Cuma günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 17 ekonomistin katılımıyla tamamlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,04 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 aralığında değişti.