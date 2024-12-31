Emekli zammının açıklanacağı tarih belli: En düşük emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Asıl merak edilen ise hâlen 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığında yapılacak artış. Bu konuda farklı görüşler gündeme gelirken hükümet cephesindeki değerlendirmelere göre rakam 14 bin-14 bin 500’ü aşmayacak...