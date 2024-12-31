Emekli zammının açıklanacağı tarih belli: En düşük emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar
SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yapılacak artış bu hafta netleşecek. 12 bin 500 lira olan en düşük maaşının artırılmasıyla ilgili kanun teklifi ise gözler 7 Ocak sonrasına çevrildi. Kulislerde en düşük emekli maaşının 14 bin-14 bin 500 lira olabileceği konuşuluyor.
Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verisi belli olduktan sonra SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son altı aylık enflasyona göre alacakları zam da netleşecek.
REFAH PAYI EKLENECEK Mİ?
Emeklilere yüzde 16-17 oranında bir zam yapılması tahmin ediliyor. Peki emekli maaşlarına refah payı eklenecek mi? Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre emekli aylıklarına ayrıca bir refah payı eklenmesi zayıf ihtimal olarak değerlendiriliyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Asıl merak edilen ise hâlen 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığında yapılacak artış. Bu konuda farklı görüşler gündeme gelirken hükümet cephesindeki değerlendirmelere göre rakam 14 bin-14 bin 500’ü aşmayacak...