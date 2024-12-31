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  4. Emekli zammının açıklanacağı tarih belli: En düşük emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar

Emekli zammının açıklanacağı tarih belli: En düşük emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yapılacak artış bu hafta netleşecek. 12 bin 500 lira olan en düşük maaşının artırılmasıyla ilgili kanun teklifi ise gözler 7 Ocak sonrasına çevrildi. Kulislerde en düşük emekli maaşının 14 bin-14 bin 500 lira olabileceği konuşuluyor.

Emekli zammının açıklanacağı tarih belli: En düşük emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar - Sayfa 1

Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verisi belli olduktan sonra SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son altı aylık enflasyona göre alacakları zam da netleşecek.

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Emekli zammının açıklanacağı tarih belli: En düşük emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar - Sayfa 2

REFAH PAYI EKLENECEK Mİ?

Emeklilere yüzde 16-17 oranında bir zam yapılması tahmin ediliyor. Peki emekli maaşlarına refah payı eklenecek mi? Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre emekli aylıklarına ayrıca bir refah payı eklenmesi zayıf ihtimal olarak değerlendiriliyor.

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Emekli zammının açıklanacağı tarih belli: En düşük emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar - Sayfa 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Asıl merak edilen ise hâlen 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığında yapılacak artış. Bu konuda farklı görüşler gündeme gelirken hükümet cephesindeki değerlendirmelere göre rakam 14 bin-14 bin 500’ü aşmayacak...

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Emekli zammının açıklanacağı tarih belli: En düşük emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar - Sayfa 4

AK Parti’de ise en düşük emekli aylığının 14 bin 200 lira olacağı tahmini yapılıyor.

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