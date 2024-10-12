Emekliden maaş hesaplamasında tek sistem çağrısı: 2000 öncesi gösterge sistemine dönülsün

Maaşlarda yüksek fark bekleniyor

Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler ile 2025 yılında verenlerin aylıkları arasında bu yıl yüksek fark olması beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da maaşlarda yüksek farkın oluşmayacağı ve vatandaşın mağdur olmayacağı formüller üzerinde çalışıyor.