Emekliden maaş hesaplamasında tek sistem çağrısı: 2000 öncesi gösterge sistemine dönülsün
Emekli olacak yüzbinlerce kişinin 2025’te ortaya çıkacak maaş farkı için hükümetin formül arayışı sürüyor. Uygulanacak formül henüz netleşmedi. Bakanlık kaç kişinin bu durumdan etkilendiği ve farkın kapatılmasının maliyetinin ne olduğuna yönelik etki analizi yapıyor. Emekli tarafı ise maaşların tek sistem üzerinden hesaplanmasını sağlayacak 2000 öncesi gösterge sistemine geri dönülmesi çözümün en kestirme yolu olduğuna dikkat çekiyor.
Emekli maaş hesaplamasında yıl farkından doğacak fark üzerinde çalışmalar ve formül arayışları sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili çalışma yaptıklarını söylemişti.
Işıkhan yaptığı açıklamada “Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz” demişti.
Maaşlarda yüksek fark bekleniyor
Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler ile 2025 yılında verenlerin aylıkları arasında bu yıl yüksek fark olması beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da maaşlarda yüksek farkın oluşmayacağı ve vatandaşın mağdur olmayacağı formüller üzerinde çalışıyor.
Bakanlık etki analizi yapıyor
Emekli maaşı farkında formül arayışı sürerken, Bakanlık, maaş farkı düzenlemesinin etki analizini yapıyor. Yapılacak etki analizi kapsamında, kaç kişinin emekli maaşında fark oluştuğu belirlenerek, emekli maaşları arasındaki farkın kapatılmasının ya da azaltılmasının maliyeti hesaplanacak. Ortaya çıkacak maliyet çerçevesinde, düzenleme kapsamında uygulanacak formül netleştirilecek.