Emekliler dikkat! Bankaların promosyon rekabetine karşı kritik uyarı: Tuzağa düşmeyin
Emekli promosyonlarında bankaların teklif ettiği rakamlar 30 bin liraya ulaşarak rekor seviyeye yükseldi. Ancak bu yüksek tutarlara rağmen, birçok emekli bankalar arasında geçiş yapmakta zorluk çekiyor. Tüketici hakları dernekleri, emeklilerin mağduriyet yaşamamaları adına kritik uyarılarda bulundu.
Bankalar arasında emekli müşteriler için promosyon yarışı iyice kızıştı. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte her üç yılda bir verilen promosyon tutarları da rekor seviyelere ulaştı. Kamu bankaları 15 bin liraya varan promosyon ödemeleri yaparken, özel bankalar ise bu rakamı 27 bin liraya kadar çıkararak rekabeti daha da sertleştiriyor.
Ancak bu cazip vaatlerin ardında, emeklileri maaşlarını taşımaktan alıkoyan bir dizi engel bulunuyor. Birçok emekli, daha yüksek promosyon teklifine rağmen banka değiştirmek istediğinde; gizli şartlar, bürokratik işlemler veya cayma bedelleri gibi zorluklarla karşılaşıyor.
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergun Kılıç, promosyon sözleşmelerine imza atmadan önce detaylı inceleme yapılması gerektiğini belirterek kritik uyarılarda bulundu.