Emekliler dikkat! Bankaların promosyon rekabetine karşı kritik uyarı: Tuzağa düşmeyin

Bankalar arasında emekli müşteriler için promosyon yarışı iyice kızıştı. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte her üç yılda bir verilen promosyon tutarları da rekor seviyelere ulaştı. Kamu bankaları 15 bin liraya varan promosyon ödemeleri yaparken, özel bankalar ise bu rakamı 27 bin liraya kadar çıkararak rekabeti daha da sertleştiriyor.