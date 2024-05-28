Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ve maaşlar toplu halde ödenir mi?

Bu yıl Kurban Bayramı 16 ile 19 Haziran tarihleri arasına denk geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiye ödemelerinin bayramdan önce verileceğini duyurdu. Emekliler ayın 17’si ile 28’i arasında maaşlarını alabiliyorlar. Bu durumda bazı emekliler bayramda maaş alacakken, bazılarının ise maaş ödemeleri daha sonraya kalacak.

Bu nedenle tüm emekliler için erken aylık ödemesi gündeme geldi. Peki bu mümkün mü? En düşük emekli maaşı alan ikramiye ile birlikte ne kadar toplu ödeme alacak? En düşük emekli maaşı için tahminler ne?