Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ve maaşlar toplu halde ödenir mi?
Emekli ikramiyelerinin bayram öncesi ödeneceğinin açıklanmasının ardından gözler maaşlara çevrildi. Bu yıl Kurban Bayramı, 16-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Emekliler ayın 17’si itibarıyla maaş almaya başlıyorlar. Bu durumda emeklilerin bir kısmı bayramda, bir kısmı ise sonrasında emekli maaşı alabilecek. Peki maaşlar da bayram öncesi yatar mı? İşte detaylar...
Bu yıl Kurban Bayramı 16 ile 19 Haziran tarihleri arasına denk geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiye ödemelerinin bayramdan önce verileceğini duyurdu. Emekliler ayın 17’si ile 28’i arasında maaşlarını alabiliyorlar. Bu durumda bazı emekliler bayramda maaş alacakken, bazılarının ise maaş ödemeleri daha sonraya kalacak.
Bu nedenle tüm emekliler için erken aylık ödemesi gündeme geldi. Peki bu mümkün mü? En düşük emekli maaşı alan ikramiye ile birlikte ne kadar toplu ödeme alacak? En düşük emekli maaşı için tahminler ne?
"Toplu halde ödenebilir"
Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
“Bu sene Kurban Bayramı haziran ayının 16’sına denk gelmektedir. Emekli maaşlarının ödeme tarihi tahsis numaralarının son hanesine göre ödenmektedir. Bu takvime baktığımız zaman SSK emeklilerimiz ayın 17’si ile 26’sı arasında, Bağkur’luların maaşları 25’i ile 28 arasında, Emekli Sandığı’na tabi olan kamu personellerimiz ise ayın ilk haftası maaşlarını almaktadırlar.
Önceki dönem ikramiye ödemelerinin ise bayramından önceki hafta içerisinde ödendiğini biliyoruz. Dolayısıyla emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin birleştirilip ödenme ihtimali olabilir. Hem ikramiye hem maaş ödemeleri toplu halde bayram öncesinde ödendiği takdirde emeklilerimizin rahat bir nefes alabileceği kanaatindeyim.
“Bayramdan 1 hafta önce ödeme gerçekleşecek”
Ayrıca geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı 28 Haziran 2023 - 1 Temmuz 2023 tarihine denk gelmekteydi. SGK’nın maaş ve ikramiye uygulamasıyla ilgili web sayfasındaki duyuruyu hatırlayacak olursak,