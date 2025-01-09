Emekliler dikkat! Yeni taban maaş nasıl uygulanacak? En düşük emekli maaşı için rakam değişir mi?

Emeklilerin maaş artışları nasıl yapılacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.75 oranında enflasyon artışı alırken Emekli Sandığı emeklileri ise yüzde 6 toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.54 oranında zam alacak. Bu oranlarda bir değişiklik olmadığı takdirde yeni zamlı rakamlar ocak maaşlarına eklenecek.