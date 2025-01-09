Emekliler dikkat! Yeni taban maaş nasıl uygulanacak? En düşük emekli maaşı için rakam değişir mi?
6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra milyonlarca emeklinin maaşındaki artış belli oldu. En düşük emekli maaşı için belirlenen rakam açıklandı. Peki en düşük emekli maaşı için belirlenen rakam değişir mi? Belirlenen yeni taban maaş nasıl uygulanacak? Maaşlara nasıl yansıtılacak, dul ve yetimler nasıl yararlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 6 aylık enflasyon rakamının ardından en düşük emekli maaşı da belirlenip açıklandı. Peki bu hesaplama nasıl yapılacak? Kimler hangi maaşı alacak?
Emeklilerin maaş artışları nasıl yapılacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.75 oranında enflasyon artışı alırken Emekli Sandığı emeklileri ise yüzde 6 toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.54 oranında zam alacak. Bu oranlarda bir değişiklik olmadığı takdirde yeni zamlı rakamlar ocak maaşlarına eklenecek.
En düşük emekli aylığı kaç lira oldu?
Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılarak 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkartılan en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranında artırılarak 14.469 liraya çıkartıldı. Yasal düzenleme sırasında bir değişiklik olmaz ise taban maaş temmuz ayına kadar 14.469 TL olarak uygulanacak.