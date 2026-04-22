Emekliler için çalışma hayatı bitiyor mu? SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı
SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli olduktan sonra çalışmayı planlayan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu. Karakaş, 2028 sonrası emekli olacak bazı gruplar için çalışma hayatına geri dönüş artık mümkün olmayabilir." dedi.
İsa Karakaş, 2008 sonrası sigorta girişi olan çalışanlara yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, "Mevcut emeklilik sistemi ve çalışma koşulları göz önüne alındığında, özellikle önümüzdeki iki yıl içinde emekliliğe hak kazanacak birçok kişi için iş hayatında kalmak giderek zorlaşabilir." dedi
KARAKAŞ ŞUNLARI DİLE GETİRDİ;
"Emeklilik sistemi tamamen değişti. Biliyorsunuz 2008 Ekim itibariyle temeller atıldı. Artık emekli olmaya başlayanlar eyvah demeye başladı.
Ve özellikle 2028 yılına geldiğimiz zaman yani 2 yıl sonra 20 yılı dolan emekli olmaya başlayacak. Normal emeklilik için 2 yıl sonra 2028 yılına geldiğimiz zaman çoğunluk emekli olmaya başlayacak.