Emekliler için geri sayım... Kök aylığa zam yapılacak mı?
En düşük emekli maaşına yapılacak ek zam için görüşmeler sürüyor. Çalışmalar ve seyyanen zam dâhil olmak üzere masadaki formüller, bu hafta toplanması beklenen Kabine’ye gelecek. Son kararı da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.
Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısına çevrildi. Kök aylığının düşük olması nedeniyle zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekliyle ilgili çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
Kabine, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 16 Temmuz Salı günü toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam ana gündem maddesi olacak.
En merak edilen başlık ise en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik çalışma olacak. Zam miktarı kök aylık ve hazine desteğibne ilişkin son karar, Erdoğan'a sunulduktan sonra verilecek.
Zammın kapsam ve oranının netleşmesiyle, yasa değişikliği için harekete geçilecek. Düzenlemenin zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekli ile sınırlı olması bekleniyor.