Emekliler için yeni düzenleme yolda: Emekliye ikramiyesinde 2 formül masada... İşte konuşulan rakam Emekliler için son dakika gelişmesi... Emeklilere ek 11,68'lik artışın ardından emekli ikramiyesinde bu yıl için artış gündeme geldi. Bütçe sınırlarının zorlanarak nisan ve haziran aylarında ödenecek iki ayrı ikramiyeye zam yapılacağı ifade ediliyor. Peki, emekli ikramiyesine zam ne kadar olacak? İşte emeklinin bayram ikramiyesi için 2 zam formülü ve konuşulan rakam...

Emekliye zam oranı yüzde 37,57'lik enflasyon oranı ve yüzde 11,68'lik refah payı ile yüzde 49,25 düzeyine yükseldi. Böylece SSK, Bağ-Kur emekli zammı, memur emeklisi ile eşitlendi. Şimdi gündemde emekli ikramiyesine zam var... 1 | 8

Hükümet SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de 11.68 puanlık refah payı ekleyerek zamları eşitlemiş ve tüm emeklilerin artış oranı yüzde 49.25'e çıkartılmıştı. Bu artışla ilgili yasal düzenleme de Meclis'ten geçti. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1 hafta içinde fark ödemeleri yapılacak. 2 | 8

Sabah'ın haberine göre, temmuz ayında yılın ikinci artışını alacak emekliler bundan önce nisan ve haziran aylarında iki ayrı ikramiye de alacaklar. Bu ikramiyeler bayramdan bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. 3 | 8