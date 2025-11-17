Emekliler işsizlik maaşı alabilir mi? İşte işsizlik sigortası ve işsizlik fonuna ilişkin detaylar

İşsizlik maaşı kaç ay alınır?

Ödeneğin süresi, yatırdığınız prim günlerine göre değişir. Son üç yılda ödediğiniz prim gün sayısı, bu haktan ne kadar süre faydalanabileceğinizi belirler. Eğer 600 gün prim ödemişseniz 6 ay, 900 gün prim ödemişseniz 8 ay, 1.080 gün prim ödemişseniz ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilirsiniz.