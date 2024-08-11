Emekliler yılbaşında ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun hesapladı!
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun’dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren 2025 Ocak ayı zam farkı açıklaması geldi. Herkesin merakla beklediği zam oranını açıklayan Erdursun, yapılan artışın enflasyon farkından kaynaklanacağını söyledi. Bu zam oranı milyonlarca emekliyi doğrudan etkileyecek.
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılında emeklilere verilecek zam oranını duyurdu. Erdursun’un paylaştığı bilgilere göre, bu zam oranı enflasyon farkından kaynaklanacak.
Erdursun, sosyal medyada şu ifadeleri kullandı
"2025 Ocak ayında emeklilere %11, %13 arası enflasyon farkı, halk dilinde zam yapılır!"
Bu açıklama, emeklilerin maaşlarına yapılacak artışın enflasyon oranlarına paralel olarak gerçekleşeceğine işaret ediyor.
MİLYONLARCA EMEKLİ İÇİN KRİTİK DÖNEM
Erdursun’un açıklaması, yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiriyor. 2025 yılı için belirlenen bu oranlar, özellikle yüksek enflasyon ortamında emeklilerin alım gücünü korumasının önüne geçmesi zor görünüyor.