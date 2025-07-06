Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2025 temmuz emekli ve memurlar için maaş takvimi belli oldu

TÜİK’in 3 Temmuz’da açıkladığı 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte temmuz-aralık dönemi için maaş artışları belli oldu. Bu doğrultuda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 15,56 oranında zam aldı.