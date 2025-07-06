Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2025 temmuz emekli ve memurlar için maaş takvimi belli oldu
TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak zam oranı netleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 16.881 TL’ye yükseldi. Emekliler "2025 Temmuz zammı sonrası emekli maaşı zam farkı ödemesi ne zaman ödenecek? Zamlı maaşlar temmuzda mı, ağustosta mı yatırılacak?" gibi soruları merak ediyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak? Bu artış temmuz ayında yansıyacak mı?
TÜİK’in 3 Temmuz’da açıkladığı 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte temmuz-aralık dönemi için maaş artışları belli oldu. Bu doğrultuda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 15,56 oranında zam aldı.
Ocak ayında 14.469 TL olan en düşük emekli maaşı, temmuz zammıyla birlikte 16.881 TL’ye yükseldi. Yeni düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 16.881 TL olarak belirlendi.
2025 Temmuz maaş zamlarının belli olmasının ardından vatandaşlar, "Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?" sorusuna yanıt arıyor. Emekli ve memur maaşlarının zamlı haliyle 17 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.