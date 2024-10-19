Emeklilere 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi? SGK Başuzmanı emekliye kötü haberi verdi
Emeklilere geçen yıl 29 Ekim'de 5 bin TL'lik ikramiye verilmişti. Peki bu yılda 29 Ekim'de emekliye ikramiye verilecek mi? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emekliye kötü haberi verdi.
"Geçen sene yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi esnasında emeklilere verilen yüksek refah artışı ve seyyanen zammın ifa edilmemesine binaen emekliler serzenişte bulunmuştu. Ayrıca yapılan zamların da düşük kalmasıyla birlikte geçim sıkıntısı çeken emeklilerin serzenişleri daha da artmıştı" diyen Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine bakanlıklarda uzun süren çalışmalar yapıldığını hatırlattı.
Bugün Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında "Neticede 2023 yılı ekim ödeme döneminde emekli maaş ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine 5 bin TL tutarında bir ödeme yapılmıştı" diye yazan Karakaş, "2024 yılında da emekliye 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bu sene de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına sayılı günler kala emekliler, geçen sene verilen 5 bin TL’lik ikramiye beklentisine girdiler.