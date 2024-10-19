Emeklilere 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi? SGK Başuzmanı emekliye kötü haberi verdi

"Geçen sene yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi esnasında emeklilere verilen yüksek refah artışı ve seyyanen zammın ifa edilmemesine binaen emekliler serzenişte bulunmuştu. Ayrıca yapılan zamların da düşük kalmasıyla birlikte geçim sıkıntısı çeken emeklilerin serzenişleri daha da artmıştı" diyen Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine bakanlıklarda uzun süren çalışmalar yapıldığını hatırlattı.