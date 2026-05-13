Emeklilere çifte ödeme: İşte ikramiye ve maaş ödeme takvimi! Kimler ikramiye alacak?
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri başta olmak üzere milyonlara emekli çifte bayram yaşayacak. Emekli aylığı ve 4 bin liralık bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. İşte ödeme takvimi...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli aylığı ve bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
2018'de uygulamaya sokulan bayram ikramiyesi, 2025 yılında yüzde 33.33'lük artışla 4 bin TL'ye yükseltilmişti. 2026'da da bayram ikramiyesi 4 bin TL'de kaldı.
TOPLAM ÖDEME 150 MİLYAR TL
2025 yılında emeklilere Ramazan Bayramı'nda 57.3 milyar TL, Kurban Bayramı'nda ise 57.4 milyar TL olmak üzere 115 milyar TL ikramiye ödemesi yapılmıştı. 17.7 milyon emekliye 2026 yılında ödenen Ramazan Bayramı ve ödenecek Kurban Bayramı ikramiyelerinin toplamda 150 milyar TL'yi bulması bekleniyor.
İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK?
Bayram ikramiyelerini "SGK'den emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.