Emeklilere faizsiz konut kredisi şartları neler? SGK Uzmanı İsa Karakaş detayları tek tek anlattı

Bu kapsamda; Emekli Sandığı Kanunu’nun 56. maddesi ile yürürlükten kaldırılan 45. ve 64. maddelerine, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 47. maddesine, Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’a ve 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre harp veya vazife malulü sayılarak kendilerine aylık bağlananların, belirtilen nedenlerle hayatını kaybetmeleri hâlinde ise dul ve yetimlerinin faizsiz ev kredisinden yararlanabileceğini ifade etti.