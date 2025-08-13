Emeklilere faizsiz konut kredisi şartları neler? SGK Uzmanı İsa Karakaş detayları tek tek anlattı
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, artan enflasyonun emekli maaşlarını erittiğini belirterek, emeklilerin merak ettiği faizsiz konut kredisi başvuru şartları ve detaylarını paylaştı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, günümüz yaşam koşullarında emekli maaşlarının yetersiz kaldığını, emeklilerin ev alırken veya kira öderken ciddi zorluklar yaşadığını belirterek, bu konuda alternatif arayan emekliler için faizsiz konut kredisine dair merak edilenleri paylaştı.
Karakaş, SGK’nın “Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik” kapsamında hak sahiplerine faizsiz konut kredisi belgesi düzenlediğini belirtti.
Bu kapsamda; Emekli Sandığı Kanunu’nun 56. maddesi ile yürürlükten kaldırılan 45. ve 64. maddelerine, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 47. maddesine, Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’a ve 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre harp veya vazife malulü sayılarak kendilerine aylık bağlananların, belirtilen nedenlerle hayatını kaybetmeleri hâlinde ise dul ve yetimlerinin faizsiz ev kredisinden yararlanabileceğini ifade etti.
Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin, Yukarıdaki hâller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, zorunlu sigortalılık kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,15 Temmuz Gazilerinin,Faizsiz konut kredisinden faydalanmaları mümkün bulunmaktadır.