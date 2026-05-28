Emeklilere ÖTV’siz araç satışı olacak mı? Şartlar ne olacak? İşte konuşulan detaylar...
Emeklilere yönelik ÖTV'siz araç düzenlemesiyle ilgili iddialar gündemdeki yerini koruyor. TBMM'de konuşulan yeni düzenleme teklifleri ve engelli araç alımında uygulanan güncel limit değişiklikleri sonrası milyonlarca kişi, "Emekliye ÖTV'siz araç verilecek mi, şartlar belli oldu mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle sıfır otomobil almak isteyen emekliler, olası düzenlemenin kapsamı, yaş şartı ve hangi marka-modelleri kapsayacağına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Emekliye ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları ne? İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar listesi...
ÖTV’siz araç düzenlemesinde son açıklamalar yakından takip ediliyor. Yeni düzenleme ile birlikte araç fiyat üst limiti ve başvuru şartları güncellenirken, yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip bireyler için muafiyet kapsamı genişletildi. Yerli üretim şartının öne çıktığı sistemde, ÖTV’siz alınabilecek araç modelleri yeniden şekillenirken, emeklilere yönelik benzer bir düzenlemenin Meclis’ten geçip geçmediği sorusu da merak konusu olmaya devam ediyor.
İşte ÖTV'siz alınabilecek yerli araçlar listesi ile emekli ve engelli ÖTV'siz araçları...
ÖTV MUAFİYETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, engelli vatandaşların araç alımlarındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulamasında düzenleme yapıldı.
ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR?
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engelleri nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına karar verilen engelli bireylere de Kanun kapsamında belirlenen taşıtların ilk iktisabında 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnası uygulanacak.
Türkiye'de yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, belirlenen fiyat limitleri dahilinde ÖTV ödemeksizin araç satın alabiliyor. Daha düşük oranlarda ise araçta özel tertibat şartı aranıyor. Muafiyet kapsamında satın alınan araçlar 10 yıl boyunca satılamıyor. Yeni düzenlemeyle ortopedik engeli bulunan ve bu nedenle sürücü belgesi alamayan yüzde 40 ve üzeri engeli olan kişiler de ÖTV muafiyetiyle araç alabilecek.