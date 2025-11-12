  1. Ekonomim
Emeklilere refah payı ve seyyanen zam gelecek mi? İsa Karakaş, Ankara'dan kulis bilgisini paylaştı

Milyonlarca emekli ve memur, 2026 yılının ilk maaş artışını bekliyor. Ocak ayında yapılacak zamla birlikte, maaşlar yeniden hesaplanacak ve en düşük emekli aylığı da güncellenecek. Yeni yıl zammının oranı, TÜİK’in kasım ve aralık enflasyon verileriyle netlik kazanacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, zam bekleyenler için önemli uyarılarda bulunurken, en çok merak edilen soruları yanıtladı ve Ankara'dan kulis bilgilerini paylaştı.

2026 yılı maaş zammı için bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca çalışan ve emekli, maaşlarına yapılacak artış oranını merak ediyor. SSK, Bağ-Kur, Oda, Borsa ve Banka Sandığı emeklilerinin son zam oranı ise Temmuz 2025’te %16,67 olarak uygulanmıştı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, zam beleyen herkes için kritik uyarılarda bulundu ve en çok merak edilen sorulara cevap verdi.

REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Karakaş, “Yasal olarak maaşlar, önceki altı aylık TÜFE ortalamasına göre artırılacak. Bu hem emekliler hem de vefat eden emeklilerin hak sahiplerini kapsıyor” dedi. 

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş, aynı zamanda halkın, hükümetin yasal oranların dışında ilave bir iyileştirme paketi seyyanen zam veya refah payı uygulayıp uygulamayacağını merak ettiğini vurguladı.

