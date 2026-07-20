Emeklilere temmuzda üç ayrı ödeme: Zamlı maaş, fark ödemesi ve promosyon

Milyonlarca emekli, temmuz ayında hesaplarına yatırılacak ödemeleri bekliyor. Maaş artışlarının ardından Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere ödenecek maaş farkları ile en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeden yararlanacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ilave ödemeler gündemdeki yerini koruyor.

Öte yandan bankaların güncellediği emekli promosyon kampanyaları da ek gelir imkânı sunuyor. Gerekli şartları yerine getiren emekliler, temmuz döneminde maaş farkı, ilave aylık ödemesi ve banka promosyonu olmak üzere üç farklı ödeme alma fırsatı yakalayabilecek.