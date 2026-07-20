Emeklilere temmuzda üç ayrı ödeme: Zamlı maaş, fark ödemesi ve promosyon
Temmuz ayında emeklilerin hesaplarına yapılacak ödemeler artacak. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki milyonlarca emekli, zamlı maaşlarının yanı sıra şartları sağlamaları halinde maaş farkı ödemesi ve banka promosyonu gibi ek gelirlerden de faydalanabilecek. Böylece temmuz döneminde emekliler için birden fazla ödeme kalemi aynı dönemde hesaplara yatırılabilecek.
Milyonlarca emekli, temmuz ayında hesaplarına yatırılacak ödemeleri bekliyor. Maaş artışlarının ardından Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere ödenecek maaş farkları ile en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeden yararlanacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ilave ödemeler gündemdeki yerini koruyor.
Öte yandan bankaların güncellediği emekli promosyon kampanyaları da ek gelir imkânı sunuyor. Gerekli şartları yerine getiren emekliler, temmuz döneminde maaş farkı, ilave aylık ödemesi ve banka promosyonu olmak üzere üç farklı ödeme alma fırsatı yakalayabilecek.
Zamlı emekli maaşlarının ödeme takvimi, ilgili düzenlemenin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kesinleşecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ödeme tarihlerini kamuoyuyla paylaşacak. Belirlenecek takvim doğrultusunda zamlı aylıklar ve oluşması halinde maaş farkları emeklilerin hesaplarına aktarılacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,