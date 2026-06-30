  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Emeklilere yeni ek ödeme düzenlemesi: Maaş zammı ne olacak? Kök maaş ve ek ödeme tablosu netleşiyor

Emeklilere yeni ek ödeme düzenlemesi: Maaş zammı ne olacak? Kök maaş ve ek ödeme tablosu netleşiyor

2026 Mayıs enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam hesaplamalarında tablo büyük ölçüde netleşti. Emekliler yeni maaşlarına odaklandı. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamıyla birlikte zamlar netleşmiş olacak.

Emeklilere yeni ek ödeme düzenlemesi: Maaş zammı ne olacak? Kök maaş ve ek ödeme tablosu netleşiyor - Sayfa 1

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Haziran ayı enflasyon verisi 3 Temmuz 2026’da açıklanacak. 

1 | 15
Emeklilere yeni ek ödeme düzenlemesi: Maaş zammı ne olacak? Kök maaş ve ek ödeme tablosu netleşiyor - Sayfa 2

Aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 1 civarında gelmesi beklenirken, bu verinin ardından SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranının yüzde 17,77 seviyesinde şekillenebileceği öngörülüyor.

2 | 15
Emeklilere yeni ek ödeme düzenlemesi: Maaş zammı ne olacak? Kök maaş ve ek ödeme tablosu netleşiyor - Sayfa 3

Maaşlara yapılacak yüzde 17,77 oranındaki zamma ek olarak ek ödeme de eklenecek. Böylece emeklilerin alacağı toplam gelir, zamla birlikte daha yüksek bir seviyeye çıkacak.

3 | 15
Emeklilere yeni ek ödeme düzenlemesi: Maaş zammı ne olacak? Kök maaş ve ek ödeme tablosu netleşiyor - Sayfa 4

Ek ödeme ne kadar artacak?

Örnek vermek gerekirse 25 bin lira emekli maaşı bulunan birisi yüzde 18 zam aldığı düşünüldüğünde zamlı maaşı 29 bin 500 liraya yükseliyor.

4 | 15