Emeklilere yeni ek ödeme düzenlemesi: Maaş zammı ne olacak? Kök maaş ve ek ödeme tablosu netleşiyor
2026 Mayıs enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam hesaplamalarında tablo büyük ölçüde netleşti. Emekliler yeni maaşlarına odaklandı. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamıyla birlikte zamlar netleşmiş olacak.
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Haziran ayı enflasyon verisi 3 Temmuz 2026’da açıklanacak.
Aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 1 civarında gelmesi beklenirken, bu verinin ardından SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranının yüzde 17,77 seviyesinde şekillenebileceği öngörülüyor.
Maaşlara yapılacak yüzde 17,77 oranındaki zamma ek olarak ek ödeme de eklenecek. Böylece emeklilerin alacağı toplam gelir, zamla birlikte daha yüksek bir seviyeye çıkacak.