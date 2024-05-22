Emeklileri heyecanlandıracak zam kulisi: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

TEMMUZ AYINDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükseltilmişti. 31 Mart yerel seçimleri öncesi en düşük emekli maaşı için güncelleme beklentisi vardı ancak beklenen olmadı. Bu nedenle gözler, Temmuz ayında en düşük emekli maaşına yapılacak zamma çevrildi.