Emeklileri heyecanlandıracak zam kulisi: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı olan 10.000 TL aylık alanlar için sürpriz bir zam iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre artık en düşük emekli maaşı 16.000 TL olacak.
Milyonlarca emekli dört gözle Temmuz ayında maaşına yapılacak zam oranını bekliyor. Temmuz ayında maaşlara yapılacak artış hem kök maaş, hem de en düşük emekli maaşı üzerinden gerçekleştirilecek.
6 aylık enflasyon verilerinin belirlenmesi için sadece 2 ay kaldı. Emekliler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamları heyecanla takip ederken, Merkez Bankası'ndan da sürpriz bir haber geldi. Merkez Bankası'nın piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre 6 aylık enflasyon netleşti.
Peki, 6 aylık enflasyona göre Temmuz ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
TEMMUZ AYINDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükseltilmişti. 31 Mart yerel seçimleri öncesi en düşük emekli maaşı için güncelleme beklentisi vardı ancak beklenen olmadı. Bu nedenle gözler, Temmuz ayında en düşük emekli maaşına yapılacak zamma çevrildi.