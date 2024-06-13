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  4. Emeklilerin kafası karıştı: Zam kök maaşa mı yoksa en düşük emekli maaşına mı yapılacak?

Emeklilerin kafası karıştı: Zam kök maaşa mı yoksa en düşük emekli maaşına mı yapılacak?

16 milyon emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak zam oranına çevrildi. Emekli maaş zam oranı Temmuz'un ilk haftasında netleşecek. Beklentiler 6 aylık enflasyon ile birlikte maaşlara yüzde 25 civarında artış yapılacağı yönünde. Ancak zammın kök maaşa mı yoksa en düşük emekli maaşına yapılacağı konusu belirsiz...

Emeklilerin kafası karıştı: Zam kök maaşa mı yoksa en düşük emekli maaşına mı yapılacak? - Sayfa 1

Mayıs ayında enflasyon yüzde 3,37, beş aylık enflasyon yüzde 22,72 olarak açıklandı. Beklenti anketindeki tahminler baz alındığında enflasyon Haziran'da yüzde 2,56 olacak. Bu verilere göre 6 aylık enflasyon yüzde 25'e yaklaşacak. Haziran ayı enflasyon rakamları Temmuz'un ilk haftasında belli olacak.

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Emeklilerin kafası karıştı: Zam kök maaşa mı yoksa en düşük emekli maaşına mı yapılacak? - Sayfa 2

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. Mayıs ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 22,72 oldu.

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Emeklilerin kafası karıştı: Zam kök maaşa mı yoksa en düşük emekli maaşına mı yapılacak? - Sayfa 3

Piyasa katılımcıları anketindeki veriler baz alındığında, Temmuz ayında emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 25 civarında zam yapılacak.

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Emeklilerin kafası karıştı: Zam kök maaşa mı yoksa en düşük emekli maaşına mı yapılacak? - Sayfa 4

EMEKLİ MAAŞI İÇİN KONUŞULAN SENARYOLAR

Emekli maaş zammı büyük oranda netleşse de artışın kime nasıl yapılacağı yönünde kafalar karışık...

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