Emeklilerin kafası karıştı: Zam kök maaşa mı yoksa en düşük emekli maaşına mı yapılacak?
16 milyon emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak zam oranına çevrildi. Emekli maaş zam oranı Temmuz'un ilk haftasında netleşecek. Beklentiler 6 aylık enflasyon ile birlikte maaşlara yüzde 25 civarında artış yapılacağı yönünde. Ancak zammın kök maaşa mı yoksa en düşük emekli maaşına yapılacağı konusu belirsiz...
Mayıs ayında enflasyon yüzde 3,37, beş aylık enflasyon yüzde 22,72 olarak açıklandı. Beklenti anketindeki tahminler baz alındığında enflasyon Haziran'da yüzde 2,56 olacak. Bu verilere göre 6 aylık enflasyon yüzde 25'e yaklaşacak. Haziran ayı enflasyon rakamları Temmuz'un ilk haftasında belli olacak.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. Mayıs ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 22,72 oldu.
Piyasa katılımcıları anketindeki veriler baz alındığında, Temmuz ayında emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 25 civarında zam yapılacak.
EMEKLİ MAAŞI İÇİN KONUŞULAN SENARYOLAR
Emekli maaş zammı büyük oranda netleşse de artışın kime nasıl yapılacağı yönünde kafalar karışık...