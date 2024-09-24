Emeklilerin maaşından kesinti yapılacak mı? Uzman isim açıkladı
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, çalışan emeklilerin maaşlarından Genel Sağlık Sigortası primi kesileceğine yönelik iddialarla ilgili konuştu.
2005-2007 dönemine yönelik Türkiye'nin 3 yıllık stratejisini belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme gelmişti. OVP kapsamında sosyal güvenlik sistemine yönelik adımların netleşmeye başladığı ve çalışan emeklilerin maaşlarından genel sağlık sigortası kesintisi yapılmasının planlandığı öne sürülmüştü.
Gündem olan iddia çalışan emeklilerin endişelenmesine neden olurken, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş konuya açıklık getirdi.
Özel bir televizyona konuşan Karakaş henüz böyle bir çalışma olmadığını söyledi. Karakaş, "Haberi bende okudum ama haberi teyit ettiremedim. Biliyorsunuz ben Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan uzun yıllar çalışmış bir bürokratım. Orta Vadeli Program'da deniyor ki kişilerin istihdamda kalması sağlanmaya devam edilecek.
"ŞU ANDA RESMİ BİR TASLAK YOK"
EYT'liler bu haberden sonra panik oldu. 'Biz emekliyiz diye cezalandırılacak mıyız?' Diyorlar. Ben haberi incelediğim zaman biraz çelişkili gibiydi. Benim edindiğim bilgilere göre şu anda resmi taslak yok. Çalışma da yok." dedi.