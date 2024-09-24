Emeklilerin maaşından kesinti yapılacak mı? Uzman isim açıkladı

Özel bir televizyona konuşan Karakaş henüz böyle bir çalışma olmadığını söyledi. Karakaş, "Haberi bende okudum ama haberi teyit ettiremedim. Biliyorsunuz ben Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan uzun yıllar çalışmış bir bürokratım. Orta Vadeli Program'da deniyor ki kişilerin istihdamda kalması sağlanmaya devam edilecek.