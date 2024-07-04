Emeklilerin temmuz zammı belli oldu: Emeklilerin yeni maaşı ne kadar olacak? İşte tablo...
Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı belli oldu. Peki en düşük emekli maaşı arttırılacak mı? Emeklinin yeni zamlı maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
"Memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 19.31 zamlı alacak. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerindeki zam oranı ise yüzde 24.73 olarak netleşti. Buna göre memur emeklileri aleyhine 5.42 puanlık fark oluştu" diyen Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, bugün yazısında emeklinin kök maaşının değişeceğini yazdı ve hesap yaptı.
Doğan, yazısında şu ifadelere yer verdi:
"TÜİK, maaş zamlarına konu 2024 yılı Ocak-Haziran dönemini içeren altı aylık enflasyon verisini açıkladı. Bu veri ile görevdeki memurlar ile emeklilerinin yanı sıra SSK, Bağ-Kur emeklilerinin 2024 Temmuz zamları da netleşti.
TÜİK verilerne göre haziran enflasyonu aylık yüzde 1.64 olurken, 6 aylık enflasyon ise yüzde 24.73 olarak açıklandı.
Buna göre görevdeki memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını 19.31 zamlı; SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri ise yüzde 24.73 zamlı alacaklar.