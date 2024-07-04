Emeklilerin temmuz zammı belli oldu: Emeklilerin yeni maaşı ne kadar olacak? İşte tablo...

"Memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 19.31 zamlı alacak. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerindeki zam oranı ise yüzde 24.73 olarak netleşti. Buna göre memur emeklileri aleyhine 5.42 puanlık fark oluştu" diyen Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, bugün yazısında emeklinin kök maaşının değişeceğini yazdı ve hesap yaptı.