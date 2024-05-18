Emeklilerle ilgili yeni adımları Bakan Işıkhan tek tek açıkladı: Emekliye özel indirimler geliyor

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NDA YENİ BİR HİZMET MODELİ

Emeklilere yönelik imkânların çeşitlenerek artacağı bir süreci başlattıklarını ifade eden Işıkhan, şunları söyledi:

"Sosyal Güvenlik Kurumu'nu yeni bir hizmet modeline taşıyoruz. Nedir bu yeni model? Bildiğiniz gibi SGK, emekliler açısından sadece maaş ve ikramiye ödeyen teknik bir kurumdu. Artık SGK'yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK'ya paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz.