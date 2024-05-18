Emeklilerle ilgili yeni adımları Bakan Işıkhan tek tek açıkladı: Emekliye özel indirimler geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sağlıktan seyahate, haberleşmeden ulaştırmaya kadar milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni destekleri duyurdu. Destekler arasında Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda ücretsiz tatil, trenle indirimli yolculuk, emekli kartıyla faturalarda indirim de var. İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren destek paketinin ayrıntıları...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'nda düzenlenen "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni uygulamalarla ilgili duyuru yaptı. Bakan Işıkhan, emeklilerle ilgili yeni destekleri tek tek saydı.
Bakan Işıkhan, bu yılı "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, emeklilerin her bakımdan müreffeh bir yaşam sürmelerini istediklerini, kalıcı refah artışını sağlayacaklarını söyledi.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NDA YENİ BİR HİZMET MODELİ
Emeklilere yönelik imkânların çeşitlenerek artacağı bir süreci başlattıklarını ifade eden Işıkhan, şunları söyledi:
"Sosyal Güvenlik Kurumu'nu yeni bir hizmet modeline taşıyoruz. Nedir bu yeni model? Bildiğiniz gibi SGK, emekliler açısından sadece maaş ve ikramiye ödeyen teknik bir kurumdu. Artık SGK'yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK'ya paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz.
SGK'yı emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu model kapsamında emeklilerimize yönelik sağlık hizmetlerinden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacak."