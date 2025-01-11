Emekliliğiniz iptal olabilir! SGK uzmanından ‘sahte sigortalılık’ uyarısı geldi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun eş, dost ya da tanıdık yanında kendisini sigortalı olarak gösterenlere ‘sahte sigortalılık’ uyarısında bulundu. Tespiti halinde emeklilik sürecinin uzayabileceğini belirten Erdursun, sürecin doğru planlanması gerektiğini dikkat çekerek “Emeklilikler iptal olabilir” dedi.
Son dönemde emeklilik iptalleri gündemde. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı gibi birkaç statüde çalışanlar, geçmişe dönük Bağ-Kur günlerini sildirenler emeklilik süreci ile ilgili sorunlar yaşıyor.
Emeklilikle ilgili SGK tarafından sahte sigorta yaptıran binlerce örnek tespit edildi. SGK müfettişleri ve uzmanları emekli olanlar için titiz bir çalışma yürütüyor.
Dosya incelemeleri ve ihbarlar değerlendiriliyor. Süreç, emeklilik iptali, hatta alınan maaşların geri ödenmesine kadar varıyor.