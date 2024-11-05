Emeklilik bekleyen kadınlar ve GSS prim borçlularına müjde! SGK Başuzmanı İsa Karakaş duyurdu
Doğum borçlanması bekleyen kadınlar için Meclis'te heyecan verici bir gelişme yaşandı. Yeni bir torba kanunu Meclis'e sunuldu. Ankara'daki gelişmeleri SGK Başuzmanı İsa Karakaş paylaştı. Erken emeklilik imkanı, Genel Sağlık Sigortası sorunları, memur ve işçi zamları, emeklilikte kademe sorunları, staj ve çıraklık mağdurları, doğum borçlanması, asker, polis ve kamu çalışanlarının borçlanma sıkıntıları ile Bağkur eşitleme, tescil ihya gibi konularda tüm mağdurlarla ilgili yeni durumu aktardı.
Geniş kapsamlı torba kanun sürprizini SGK Başuzmanı İsa Karakaş duyurdu. Emniyet teşkilatı, askerler, AFAD ve astsubayları kapsayan birçok düzenleme için onay verildiğini duyuran İsa Karakaş, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanları uyararak, "SGK vergi yapılandırması yapılabilir" şeklinde bilgi verdi.
48 MADDELİK TORBA KANUNU
İsa Karakaş'ın Ankara'dan aktardıkları şöyle;
"Mecliste bu hafta yeni verilen bir torba kanunu var. Yani şu anda verilen bir torba kanunundan bahsedebiliriz ve bu torba kanununa baktığımız zaman 48 maddelik bir torba kanunu olduğunu görüyoruz.
Dahiliye Memurları Kanunu ve bazı kanunlar ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi var. Bu torba kanunu hükümet tarafından verildi yani muhalefet tarafından verilmedi. Şöyle bir baktım ancak tam olarak inceleme fırsatı bulamadım çünkü daha yeni bir kanun teklifi.
EMNİYET TEŞKİLATI, AFAD, ASKER
Özellikle emniyet teşkilatını ve askerleri, AFAD'ı ilgilendiren çok sayıda düzenleme olduğunu gördüm. Ast subaylarla da ilgili düzenlemeler var. Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Dolayısıyla memurlarla ilgili, çalışanlarla ilgili boyutunu ayrı bir şekilde sizlere izah edeceğim." dedi