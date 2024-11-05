Emeklilik bekleyen kadınlar ve GSS prim borçlularına müjde! SGK Başuzmanı İsa Karakaş duyurdu

Dahiliye Memurları Kanunu ve bazı kanunlar ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi var. Bu torba kanunu hükümet tarafından verildi yani muhalefet tarafından verilmedi. Şöyle bir baktım ancak tam olarak inceleme fırsatı bulamadım çünkü daha yeni bir kanun teklifi.